Investigan caso de mujer con cáncer que murió suplicando mejor atención en Cali

Autoridades de salud del Valle del Cauca iniciaron investigaciones por la muerte de Lady Espinosa, la paciente de Cartago que falleció en una clínica de Cali cuando suplicaba atención médica especializada, luego de ser diagnosticada con cáncer de estómago.

"Este es un caso muy lamentable que no debe seguir pasando en el Valle del Cauca, ni en el país. Estamos adelantando las investigaciones pertinentes y a la espera de que nos entreguen la historia clínica por parte de Coosalud y que Medicina Legal dé su dictamen", explica Ana Milena Riascos, directora de Participación Social y Atención al usuario del departamento.

La funcionaria señala que hasta que no culminen las indagaciones no se puede tomar una decisión respecto a la EPS de la joven de 25 años o del centro asistencial donde fue atendida.

"Debe haber un proceso sancionatorio, pero una vez conozcamos cuáles fueron las causas y, por ahora, no tenemos las pruebas contundentes que nos lleven a eso", agrega Riascos.

Luz Marina Cataño, madre de la víctima, pide una sanción, tanto para la EPS, como para la clínica donde murió. "Lo que se hizo con mi hija fue una injusticia. Yo sé que en los cielos hay uno que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede y va a hacer justicia. Yo no quiero que esto se repita con ninguna otra persona, porque esto es un caso muy doloroso".

Las autoridades médicas están a la espera del dictamen de Medicina Legal para determinar las causas de la muerte de la joven, que dejó un hijo de 5 años y otro de 8.

Por su parte, Coosalud emitió un comunicado donde indica que el procedimiento que la paciente requería sí fue autorizado, pero que ella no llegó hacérselo en esta EPS, sino que lo realizó en una clínica particular de la cual no tienen información.

"Es preciso señalar que en ningún momento hubo negación de los servicios a la usuaria, de parte de Coosalud. Siempre se realizó el acompañamiento desde el momento en que acudió a la EPS", puntualiza la entidad promotora de salud.