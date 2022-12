Investigan extraña muerte de dos hermanos por supuesta infección en Cali

Foto: archivo Noticiascaracol.com

En el barrio San Luisito, nororiente de Cali, hay alerta por la muerte de dos jóvenes integrantes de la familia García Valencia. Familiares dicen que podría tratarse de una epidemia, situación que despertó alarma entre las autoridades de salud de la ciudad.

Según información entregada por la familia, el fin de semana, Juan Camilo de 19 años, presentó vómito, dolor en el cuerpo y extrañas manchas en la piel. Por algunas complicaciones, el domingo, el joven falleció en una clínica al sur de la ciudad.

La situación se volvió extraña cuando la hermana de 24 años, que lo acompañó en todo el proceso, presentó los mismos síntomas y murió este lunes.

Para este martes, el papá de los jóvenes y otros familiares presentan los mismos síntomas.

“El día viernes de la semana que pasó encontramos a mi sobrino en su casa tirado con la boca, los pies y las manos moradas, en el cuerpo unas manchas del mismo color y ahogado. Primero lo llevamos al centro hospitalario de López, luego nos remitieron a la de Los Remedios y luego a la Clínica Colombia, en donde lo entubaron para que respirara”, indicó Mayra Gaviria, familiar.

Según su familiar, los médicos dijeron que el joven falleció por un paro respiratorio, pero no fueron exactos con el tipo de enfermedad o cuadro infeccioso que llevó a la muerte a estas dos personas en tan poco tiempo y tiene a otras dos hospitalizadas.

“Primero nos dijeron que era zika, luego chikungunya, y un coágulo de sangre en un pulmón. Mi sobrino murió y nunca nos dijeron cuál fue la enfermedad que tenía. Ayer su hermana también murió con los mismos síntomas, en donde ella falleció pedimos que llamaran a salud pública pero no quisieron hacerlo. Estamos asustados y desamparados sin saber qué es lo que tenemos”, agregó la mujer.

La Secretaría de Salud municipal aseguró conocer este caso e investiga que tipo de enfermedad o cuadro infeccioso es la que tiene o enfrenta esta familia.

“Tenemos el caso reportado de estos dos fallecimientos que los llevó al deterioró tan rápido. Es difícil dar un diagnóstico en este momento, los cultivos se están haciendo en laboratorios. Se piensa que fue un cuadro infeccioso agudo”, dijo Alexander Durán, secretario de Salud de Cali.

Por prevención, Durán indicó que se hospitalizaron a otras dos personas de la familia, por control, a pesar que no tienen cuadros similares.

Entre las posibilidades que se contemplan son meningicoco o dengue hemorrágico, incluso intoxicación. Los laboratorios entregarían los resultados en las próximas 72 horas.

“No pensamos que sea un caso de salud pública pensamos que es un tema particular de esta familia”, concluyó Durán.