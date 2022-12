Investigan extraña muerte de un hombre dentro de una patrulla de Policía en Cali

Un hombre identificado como Jerson Realpe Bolaños, de 21 años, murió en extrañas circunstancias en la parte trasera de una patrulla de la Policía en Cali. Según las autoridades, el joven estaba siendo trasladado de un hospital a la cárcel de Jamundí.

“El hombre estaba saliendo del centro médico hacia la cárcel de Jamundí. Los policías ven que esta persona está muy callada, lo revisan y encuentran que este no tenía signos vitales”, afirmó el coronel Wilson Vergara, comandante encargado de la Policía de Cali.

Realpe Bolaños fue capturado en el Hospital Joaquín Paz Borrero en el norte de Cali, después que los policías llegaran tras recibir el reporte de ingreso de un hombre herido de bala.

“En el momento en que los policías hacen las verificaciones del hombre, quien habría estado involucrado en una riña, encuentran que este tenía una sentencia condenatoria de 3 años y 11 meses por el delito de hurto calificado”, agregó el coronel Vergara.

María Piedad Echeverry, gerente de la ESE norte, señaló que el hombre tenía una herida leve de arma de fuego en una de sus piernas.

“Tenía una lesión con arma de fuego con orificio de ingreso y de salida. Nosotros siempre lo encontramos estable, se le tomó placa de abdomen, en las radiografías no había neumoperitoneo, no había fracturas, no había sagrado interno”, dijo Echeverry.

El hombre que estaba siendo trasladado a la prisión, murió en el camino. “Todavía no se saben las causas, a primera mano se podría decir que de pronto es producto de un infarto o un paro respiratorio”, aseguró el coronel Vergara.

Las autoridades esperan el dictamen de Medicina Legal para establecer las causas de la extraña muerte de este hombre.