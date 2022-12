Investigan muerte de dos bebés por presunta negligencia médica en Cali

Foto: archivo Colprensa

Dos mujeres denunciaron ante la Defensoría del Pueblo que sus bebés habrían muerto antes de nacer por presunta negligencia médica. Uno de los hechos se registró en la clínica Esimed, antigua Saludcoop, en el norte de Cali.

Jessica Valencia, una de las jóvenes madres, aseguró que desde la semana 38 estuvo a la espera de una cesárea pero no fue posible. Dijo que en la noche del pasado sábado la situación se complicó y cuando le realizaron el procedimiento su bebé nació muerto.

"Hasta ahora no me han dicho nada, solo cuando la tuve. Me dieron 3 opciones. Una que ellos me mandaban hacer los exámenes, pero que el cuerpo del bebé no me lo entregaban. La otra, que corrían con los gastos de la cremación, pero tampoco me la entregaban y la última opción es que me la podía llevar pero sin hacerle exámenes. La jefe también me había dicho que lo más conveniente es que a la bebé solo la viéramos el papá y yo, que tratáramos que nadie la viera", manifestó Valencia.

A través de un comunicado, la clínica Esimed Norte Cali sostuvo que la entidad llevó a cabo todos los protocolos correspondientes para la atención de Jessica Valencia, paciente de 24 años, y su bebé. Aseguraron que el fallecimiento de su pequeña no fue por negligencia médica.

"El bebé nace con el cordón umbilical amarrado al cuello, con doble vuelta y adicional una circular en banda, una complicación que puede suceder en el 30% de embarazadas y que muy probablemente fue la causa de muerte", explicó la doctora Yahiris Rodriguez Mejía, Coordinadora de la Red Materno Fetal de Esimed y especialista en ginecología.

El otro caso se presentó en la clínica Versalles. Según Laura Tapia, durante tres días, su hijo permaneció sin signos vitales dentro del vientre. Señaló además que el centro médico le pidió firmar una carta para liberarse de toda responsabilidad.

"Ellos hicieron una carta como si la hubiera mandado a redactar yo, exonerando a la clínica de todo lo que me pasó. Esta dice que: Yo, Laura Yiseth Tapia Santacruz, con mi número de cédula, no autorizo la realización de los estudios de la necropsia de mi hijo con 37 semanas punto dos, por lo tanto excluyo a la clínica Versalles de cualquier responsabilidad legal y judicial, debido a que es una norma de salud pública. Yo en ningún momento hice esa carta. Me la pasaron y yo no la firmé", afirmó la mujer.

Carlos Hernán Rodríguez, defensor Regional del Pueblo, indicó que aún no hay un pronunciamiento oficial por parte de esta última entidad, pero afirmó que los dos casos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía y la Superintendencia de Salud.

"Hay un común denominador y es que a ambas les dicen en el formato, cuando le entregan la historia clínica, induciéndoles para que vayan a la cremación, cuando eso no es así. Eso es una iniciativa de la persona", afirmó.

Por su parte, el secretario de Salud de Cali, Alexánder Durán, aseguró que ya se realizó una visita a las dos clínicas y que a los organismos de control se les entregará un informe al respecto para que analicen los casos.