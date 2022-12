Investigan muerte de niño de 10 años en Cali por fallas en atención médica

Familiares de Luis Eduardo Torres, de 10 años, denunciaron la muerte del menor a causa de presuntas fallas médicas en tres centros hospitalarios donde consultaron en repetidas ocasiones. Aseguraron que en las entidades nunca detectaron el dengue que el pequeño padecía y que, al parecer, habría ocasionado su deceso.

"Fueron tres partes, la Clínica Amiga, la Del Rosario y la EPS. Vaya y venga, que al niño no se le podía recetar nada porque no se sabía que tenía, que se fuera para la casa y se le diera remedio casero y acetaminofén, porque no podían mandar más", dijo Ernesto Escobar, abuelo del niño fallecido.

El señor agregó que un examen realizado al pequeño salió malo. Entre tanto, Luis Eduardo fue remitido desde la IPS Comfandi de Morichal hasta la Clínica Amiga, en el sur de Cali, donde falleció, de acuerdo con el diagnóstico entregado, a causa de un dengue.

Por su parte, Alexander Durán, secretario de Salud del Municipio, señaló que enviarán la información del caso al Ministerio de Protección Social y la Superintendencia de Salud Nacional.

"Consultó cinco veces, con el último episodio de la urgencia, tuvo un cuadro hemático que evidenciaba disminución en sus plaquetas, sin embargo, fue enviado a su casa, desafortunadamente no fue hospitalizado", sostuvo el funcionario.

Asimismo, los familiares del pequeño afirmaron que instaurarán las debidas acciones legales ante autoridades competentes, para que hechos como este no se sigan presentando.