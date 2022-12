Investigan posible caso de Guillain Barré en Cali que estaría relacionado con zika

Foto: archivo Colprensa

Secretaría de Salud Cali investiga caso de un hombre que presenta el virus del zika y cuyo estado de salud se deteriora, al parecer, por causa del Guillain Barré, enfermedad que se caracteriza por daños en el sistema nervioso. En 20 días se obtendrían los resultados de estudio que se realiza sobre el caso.

"En este escenario actual, todo Guillain Barré debe llevar muestra de zika para descartar que no sea producto de esta enfermedad. En este caso todavía no está confirmado. Las muestras que se le toman a los pacientes van a Bogotá, a un laboratorio especial, donde nos confirman si este caso de Guillain Barré está relacionado con el zika", explicó Alexander Durán, secretario de Salud de Cali.

Por su parte, la Gobernación del Valle del Cauca informó que trece recién nacidos cuyas madres tuvieron zika durante su gestación, no presenta microcefalia, ni Guillain Barré. Sin embargo, señaló que los casos de zika en el departamento siguen en aumento.

"Ya tenemos tres mil y pico de casos, aumentando el número de gestantes, pero tenemos todo bajo control. De todos los bebés de mujeres embarazadas con zika, a los que estábamos haciendo seguimiento, trece ya nacieron y son bebés sanos", indicó María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle.