Investigan si incendio en Cali fue provocado por presuntos 'gota a gota' o por corto circuito

Hay versiones encontradas entre la Policía y las víctimas de la emergencia. Por su parte, los Bomberos señalan que las indagaciones podrían tardar varios días.

El incendio se registró en la madrugada de este jueves en el primer piso de una residencia del barrio Ciudad Córdoba, donde funciona un negocio de lujos para motos. El hecho dejó ocho personas afectadas.

Según Blanca Gaviria, familiar de los lesionados, la conflagración, al parecer, fue provocada por prestamistas, a quien ella les debe cerca de $5 millones. "La única que tiene enemigos soy yo, y son los 'gota a gota'. Todos los vecinos son testigos de que nos han venido amenazar", sostiene.

Ocho personas resultaron afectadas en incendio que habría sido... Sin embargo, la Policía tiene otra hipótesis. "Nosotros hablamos con el Cuerpo de Bomberos de Cali y la versión oficial que tenemos es que este incendio obedece a un corto circuito".

Por su parte, los Bomberos señalaron que hasta que no concluyan las indagaciones del caso, no habrá un reporte oficial. "Hasta el momento, el departamento de investigación de incendios se encuentra trabajando sobre la emergencia y no ha arrojado información oficial".

Entre los lesionados hay un hombre de 58 años y una mujer de 25, en estado crítico, quienes permanecen en una la Clínica Amiga, ubicada en el sur de la capital del Valle del Cauca.