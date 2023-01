Invima entregó resultados de análisis a latas de atún que supuestamente contenían papel molido

Las pruebas se llevaron a cabo tras denuncia hecha por una ciudadana que había comprado este producto en un reconocido supermercado de bajo costo.

La mujer había asegurado que es cliente regular de este establecimiento, ubicado en el barrio Ciudad Jardín de Cali, donde adquirió diez latas de atún en aceite de oliva, tres de las cuales, sostuvo, contenían papel molido.

“Es muy incómodo uno ir a una tienda a comprar diez productos y que estés consumiendo una comida que no es real, y poniendo en riesgo tu salud y por ende la vida”, dijo Solanyi Mosquera.

¿Papel molido en vez de atún? Mujer compró en supermercado de bajo costo y se llevó una sorpresa Tras la denuncia, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos puso la lupa sobre dicho lote de atún e inició un análisis del mismo. El jueves 11 de julio, el organismo entregó los resultados.

“Una vez analizadas las muestras del producto en mención, el Laboratorio Nacional de Referencia del Invima evidenció que dicho producto presenta estructuras características de músculo de atún y no revela ingredientes ajenos a su composición”, afirmó el Invima en un comunicado.

Asimismo, esta autoridad solicitó a la ciudadanía abstenerse a difundir información que no provenga de fuentes oficiales y a consultar de manera permanente su web.



