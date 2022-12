Isabel Muñoz, “un sol entregado a su profesión” que murió en HUV cuando enfermera intentó suicidarse

Familiares y amigos de la médica caleña la recuerdan como una mujer cariñosa y soñadora. Falleció luego que otra persona se lanzó del piso 7 y le cayó encima.

Hárold Fernando Soto, un amigo cercano de Isabel Muñoz, estaba con ella en la cafetería, cuando ocurrió la tragedia.

“Estábamos desayunando y cayó algo del cielo e impacto sobre Isabel. La atendí, la llevamos a urgencias, pero no se pudo hacer nada”, dijo el amigo de la víctima.

“Se tiró”, dicen testigos en HUV donde estudiante de enfermería cayó... Con nostalgia, el también médico dice que no le alcanzan las palabras para describirla.

“Isabel era uno de los seres humanos más maravillosos que he conocido, una mujer amorosa, transparente, ingenua, era un sol”, agregó.

Por su parte, el padre de la médica, Bernardo Muñoz, aseguró que en ella veía reflejados los sueños profesionales que él no pudo cumplir.

“Yo la animaba, le decía: ‘Hija, tú tienes que ser buena especialista, muy buena’. Tenía muy buenas costumbres, muy buenas maneras, era muy sencilla y muy entregada a su profesión”, afirmó.

Esta es la pena en prisión que podría afrontar enfermera que saltó al... De otro lado, la enfermera María Isabel González continúa hospitalizada y custodiada por las autoridades.

“Está clínicamente estable, con un estado de conciencia y escala neurológica completamente normal, tiene fractura a nivel de cadera, a nivel de la vértebra lumbar”, dijo Juan Carlos Corrales, director Hospital Universitario del Valle.

Este viernes, familiares y amigos acompañan el cuerpo de Isabel Muñoz en una funeraria del sur de Cali y darle el último adiós.

Estudiante de enfermería cayó del séptimo piso del HUV en Cali y una... Isabel Muñoz, quien estudió en la Universidad del Valle, realizaba su segundo año de medicina interna en el HUV cuando se produjo su muerte. Su hermano también es médico.