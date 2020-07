Iván Duque entregó 100 ventiladores para la lucha contra el COVID-19 del Valle del Cauca

View this post on Instagram

Santiago de Cali recibió de manos del presidente Iván Duque Márquez 100 ventiladores para las unidades de cuidados intensivos de la ciudad y el departamento. Un aporte que salvará vidas en medio de la pandemia del #coronavirus ¿Qué opina usted del arribo de estos equipos? Más información en Noticiascaracol.com/valle y @noticiascaracol.