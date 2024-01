Ivonne Giraldo Rojas, concejal de Jamundí, denuncia amenazas: criminales le exigen renunciar

Ivonne Giraldo, concejal de Jamundí y excandidata a la alcaldía del municipio vallecaucano , denunció que desde el pasado 6 de enero empezó a recibir amenazas de presuntos disidentes de las FARC que le exigieron renunciar a su curul o, de lo contrario, la asesinarían.



Ante esta exigencia, la cabildante fue enfática y dijo: “no, no voy a renunciar. Aquí estoy, aquí me quedo”.

En diálogo con Noticias Caracol precisó que “represento una curul del partido Alianza Verde, represento un proceso de cambio, de desarrollo y de transformación para el municipio. Yo fui candidata a la Alcaldía del municipio de Jamundí, donde quedé en segundo lugar con casi 14 mil votos y donde toda esa confianza de esta gente está representada en esta gran curul”.

La concejal de Jamundí reveló que “desde el 6 de enero de este año empecé a recibir estas amenazas escritas por WhatsApp donde me piden la renuncia de la curul y donde me daban como ultimátum el día de ayer (martes 9 de enero) para presentar esa renuncia, si no, no se hacían responsables de mi vida ni la vida de mi familia. Ahí presuntamente firma la columna Jaime Martínez”, de las disidencias de las FARC.

La funcionaria agregó que actualmente no tiene protección. “Mi esquema de seguridad en estos momentos es Dios, estamos con autoprotección, la institucionalidad ha estado muy al pendiente de todo, pero en realidad no cuento con un esquema de seguridad”, señaló.

Por eso le hizo un llamado “a la UNP, al presidente Gustavo Petro, a nuestra gobernadora Dilian Francisca Toro, que por favor aceleren todas las investigaciones, especialmente también con la Fiscalía General de la Nación”.