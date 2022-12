Jaime Rubiano podrá regresar a su cargo en HUV tras informe de Contraloría

Foto: archico Colprensa

De acuerdo con Adolfo Wilber Sinisterra, contralor del Valle del Cauca, su entidad no está facultada para destituir a un funcionario, por esta razón, el director del Hospital Universitario solo fue suspendido temporalmente de su cargo mientras se hacía la auditoría dentro del centro de salud.

"La Contraloría no tiene la facultad para una destitución, lo que hicimos fue una medida precautelativa mientras culminábamos las investigaciones. Yo no puedo destituir de facto al señor Rubiano, tendrán que haber actividades de otras autoridades, si así lo consideran, que tomen esa decisión. Terminé la investigación y lo tengo que devolver", expresó Sinisterra.

Serán otras entidades de control como la Fiscalía o la Procuraduría las que, de acuerdo con los hallazgos encontrados por la Contraloría, determinen si destituyen o no al directivo.

Por su parte, el doctor Jaime Rubiano aseguró que durante el proceso de auditoría no demostraron nada anormal en su contra, por lo que regresará a su cargo como director del HUV.

"En cuanto a los planes, tal vez lo más inmediato es conocer y tener información acerca de lo que ha pasado en este mes que yo no he estado y que en el hospital ha surgido una transformación grave. Hay que hacer un plan de choque y algunas políticas de salvamento y tratar de sacar adelante al hospital", sostuvo Rubiano.

El especialista señaló que inicialmente lo más importante es mejorar los procesos de cobro, facturación y radicación, que es donde está la esencia de lo que el centro asistencial produce, para así poder contrarrestar la crisis.