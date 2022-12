James Rodríguez cumplió sueño de niña con envejecimiento prematuro en Cali

Foto: cortesía familia de Magaly González

El jueves 14 de julio de 2016 será para la vallecaucana Magaly González Sierra una fecha que jamás querrá borrar de su memoria. Este día la joven de 15 años, con envejecimiento prematuro, cumplió en Cali el anhelado sueño de conocer a su ídolo James Rodríguez.

Sofía Sierra, madre de la menor que padece una enfermedad conocida como progeria, narra que fue un inesperado y emotivo encuentro gestado por dos amigos de la familia, Brian Calambás y Sofía Godoy.

"A Magaly realmente le dieron una sorpresa, porque nos llamaron para que estuviéramos listos que nos iban a recoger, pero nos dijeron que para un evento. Hicieron subir al papá y a la niña primero, después mi esposo bajó por nosotras y,cuando entré, James estaba allí arriba con ella", afirma la mujer.

Sierra manifiesta que la reunión con el jugador se produjo hacia las 7:00 p. m., en un establecimiento del sur de la capital del Valle del Cauca. También y con mucha emoción, narra que su pequeña no podía creer que tuviera en frente al crack de la Selección Colombia y una de las figuras del Real Madrid.

"Él le decía: 'Magaly, bésame que soy de carne y hueso'. Ella estaba feliz, le preguntó por Daniela y Salomé. Creo que James llamó a la esposa, yo estaba abajo en ese momento. Él la abrazaba y la besaba, le preguntaba cómo estaba", asegura Sofía.

La madre cuenta que además de hacer un video con la menor, el futbolista le regaló una gorra autografiada. "James es una excelente persona, muy sencillo y noble. Gracias a Dios por la oportunidad de conocerlo".

Gracias a mis amigos @brianandresc y @sofiaagodoy por cumplir mi sueño, Conocer a mi ídolo James Rodriguez @jamesrodriguez10 gracias por tu cariño te quiero..... #progeria #like4like #jamesrodriguez #world Un vídeo publicado por Magaly Gonzalez Sierra️ (@magalygonzalezsierra) el14 de Jul de 2016 a la(s) 5:21 PDT

Esta no es la primera vez que el cucuteño sorprende a la pequeña Maggie, el día de su cumpleaños número 15, a comienzos de 2016, él le mandó un video de felicitaciones donde expresó que esperaba conocerla pronto.

"Es muy bonito, me sentí contenta. Me dijo '¿cómo te llamas', le dije que Magaly. Me dijo 'mucho gusto' y nos empezamos a tomar fotos. Él me contó que tenía una hija y dijo 'yo te la voy a presentar un día'", sostiene alegre la joven, que viajó desde Palmira, donde reside con su familia, para el encuentro.

James Rodríguez estuvo el pasado jueves en la Sultana del Valle y sorprendió a sus seguidores con su inesperada visita al local de Adidas del centro comercial Unicentro, donde firmó autógrafos y se tomó fotografías con adultos y niños. También compartió con un par de amigos en el restaurante Origami, en el sur de la ciudad.

Vea la noticia emitida por Noticias Caracol en enero pasado sobre la fiesta de 15 años de Magaly y el mensaje enviado por James Rodríguez en ese entonces: