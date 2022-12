Jéfferson Herrera recibió la silla de ruedas prometida y otra buena noticia para su recuperación

El exfutbolista, cuya médula resultó afectada por un disparo en el cuello durante un intento de atraco en Cali , sigue luchando para volver a practicar un deporte.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el gerente de Indervalle, Carlos Felipe López, visitaron este sábado al deportista en su casa, donde le entregaron la silla de ruedas que se le había prometido.

“Estamos muy contentos de ver su superación y creo que debe ser un ejemplo para todos nosotros”, dijo la mandataria de los vallecaucanos.

Además, Toro aseguró que se está coordinando el ingreso del deportista al Centro de Medicina Deportiva de Indervalle para que su rehabilitación sea mucho más rápida.

Entretanto, el Gerente de Indervalle, dijo que el lugar es totalmente apto para deportistas en las condiciones que presenta Jéfferson, quien fue víctima de la delincuencia en enero de 2016.

“No solo es brindarle el espacio para su rehabilitación, sino que esté en un entorno rodeado de otros deportistas que han dado logros satisfactorios para el Valle del Cauca. Eso lo va a llevar a obtener magníficos resultados”, sostuvo el funcionario.

Por su parte, Jéfferson Herrera se mostró agradecido por la nueva oportunidad que se le presenta para avanzar en su recuperación y por el apoyo que ha recibido desde la Gobernación del Valle del Cauca.

“Siento el apoyo y que aún no me han olvidado. Soy una persona a la cual le gusta hacer muchas terapias y allá será una oportunidad donde seguiré mejorando muchísimo. Y, apenas me lo plantearon, no duden en decir que sí”, dijo.

Finalmente, López sostuvo que, gracias a su alto rendimiento, será posible llevar a Jéfferson por la misma senda de otros deportistas que han tenido dificultades físicas y encontrar otro deporte con el que pueda darle logros al Valle del Cauca.

Foto: cortesía Gobernación del Valle del Cauca