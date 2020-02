“Jesucristo, no me quiero morir quemado”: relato de único sobreviviente de van que explotó en Rosas

Ánderson Erazo Navia, de 23 años, contó que en el momento de la tragedia le pidió a Dios "otra oportunidad". Ahora, está hospitalizado en una clínia de Popayán.

El joven viajaba junto a otras siete personas en el vehículo que explotó cuando hacía tránsito por el corregimiento Párraga, del municipio de Rosas, Cauca, en la noche del pasado lunes 17 febrero de 2020.

El ahora único sobreviviente de la tragedia permanece hospitalizado en Popayán. Desde el centro asistencial, la madre de la víctima relató su versión de los hechos.

“Él me dice: ‘Mami, yo pensé que me iba morir quemado. Cuando yo vi que me estaba prendiendo, solamente levanté mi voz y dije: 'Señor Jesucristo, no me quiero morir, dame otra oportunidad’. Eso fue todo lo que alcanzó a decir”, contó Martha Yaneth Navia, mamá del pasajero sobreviviente.

La mujer refiere que fue un hombre el que auxilió a su hijo y estará eternamente agradecida con él.

“Mi hijo cuenta que el muchacho lo cargó y le dijo que iba a estar bien. Dice: ‘Él me sacó de ahí y me sentó aparte, allí fue que explotó todo de una forma impresionante’”, contó Martha Yaneth Navia.

Fue así como, por vía telefónica, la mamá de Ánderson Erazo Navia le agradeció al hombre que le salvó la vida a su hijo.

“No es suficiente darle las gracias, yo sé que mi Dios lo colocó ahí para que usted hiciera eso. Usted no alcanza A imaginar lo agradecida que estoy”, dijo la mujer.

Pero su satisfacción es mayor al conocer el estado de salud de Ánderson.

“Es un milagro. El señor Jesucristo me lo sacó de ese sitio. Está completamente entero. Los doctores ya me dieron el diagnóstico de los exámenes que le hicieron. Solo está un poquito quemado en el rostro y la pierna, pero son quemaduras leves”, informó Martha Yaneth Navia.

Directivos del Hospital San José de Popayán, donde permanecen bajo observación cuatro pacientes que resultaron heridos en el accidente, aseguraron que todos se encuentran estables.

“Quemaduras de segundo y tercer grado, algunos tienen compromisos maxilofaciales y requieren cirugía plástica. Sólo tenemos una paciente que está un poco más crítica, que es la que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, tiene 45 años”, aseguró la doctora Shirley Patricia Cárdenas.

Entre tanto, las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar qué causó la explosión de este vehículo de servicio público.

Hasta el momento, la hipótesis que toma más fuerza es la del transporte irregular de explosivos, destinados a la minería ilegal y acciones terroristas, como lo reveló el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, tras un consejo de seguridad en Popayán.

