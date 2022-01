Jhon Lozano, intérprete de ‘Oiga, mire, vea’, denuncia extorsiones y amenazas de muerte

Una grave denuncia hizo Jhon Lozano, excantante de la Orquesta Guayacán e intérprete del popular tema ‘Oiga, mire, vea’. Según reveló el artista salsero, ha venido recibiendo panfletos amenazantes para que pague una alta suma de dinero.

“Me mandan un panfleto del ELN, un cadáver, que si yo no accedo a eso es lo que me va a pasar a mí y a mi familia. Yo soy un cantante que grabé ‘Oiga, mire, vea’ y vivo de eso. Yo no soy el supercantante pegado que tenga dinero y, así lo tuviera, yo creo que no hay derecho”, le dijo Lozano a Noticias Caracol.

John Lozano hizo la respectiva denuncia de las extorsiones ante la Fiscalía y Policía, pues teme por su seguridad.