Jhonny Rivera denunció amenazas de muerte donde sicarios de Cali podrían estar involucrados

“Quiero publicar esto por si me pasa algo”, dijo el cantante en un video donde pone en evidencia la situación. Su familia y fanáticos se encuentran muy preocupados.

El reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera denunció que recibió amenazas de muerte en su contra. El hecho lo dio a conocer por medio de las historias de su cuenta en Instagram.

Según comentó el artista, su hermana recibió una llamada en donde le comunicaron que quieren asesinarlo, también manifestó que hasta habían buscado sicarios en la ciudad de Pereira, capital del departamento de Risaralda, para contratarlos.

“Llamaron al celular de mi hermana a decir que tenían una información en la que supuestamente me quieren matar y que nadie se quiso meter porque acá me quieren mucho”, expresó.

Así mismo, Rivera puntualizó que las personas que quieren atentar contra su integridad también habían buscado sicarios en Cali, capital del Valle del Cauca, y que habría de por medio una fuerte suma de dinero.

“Buscaron sicarios en Cali y que los habían encontrado allá, y, además, estaban dando mucho dinero por mí y que ya tenían información. ¿Quién me va a querer matar?”, reveló.

Igualmente, el cantante pereirano, no se explica de donde provienen dichas amenazas contra su vida, pues señaló que no tiene problemas con nadie.

“No se cómo tomar esto porque yo no le debo a nadie nada, bueno, a los bancos. Pero yo no me meto con mujeres casadas y quiero publicar esto por si me pasa algo”, declaró.

Por otro lado, el artista aseguró que la persona quien realizó la llamada no escondió su nombre.

“No sé dónde irá a parar esto o cuál sea el objetivo de esas llamadas, la persona no oculta su identidad y, si no lo hace, es porque está dispuesta a testificar en un caso dado”, dijo.

Las autoridades están investigando el hecho para determinar si el intérprete necesita protección y qué tan reales sean estas amenazas.

No es la primera vez que este exitoso cantante del llamado género del pueblo es víctima de la delincuencia, ya que, en octubre del año 2018, en su finca se presentó el robo y posterior asesinato de una res productora de leche.