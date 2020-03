Johana Bahamón, la mujer que cambió la actuación por el servicio a las personas en las cárceles

Por su ayuda a esta población, ella fue acreedora al premio Cafam a la mujer 2020.

Johana Bahamón, defensora de las personas privadas de su libertad, fue la ganadora del premio que otorga Cafam a las guerreras que han entregado su vida y esfuerzos a una obra que beneficia a muchos.

Ella, en diálogo con Noticias Caracol, hizo referencia a esta pasión, la cual le cambió la vida por completo.

Fundación @Accion_Interna y los internos de nuestro equipo de confección de la cárcel Modelo, hicieron 400 cobijas para habitantes de calle, generando un vínculo de solidaridad y reconciliación de la población carcelaria con la civil. #SegundasOportunidades #CárcelesProductivas pic.twitter.com/y860uVNXSC Johana Bahamón (@Johana_Bahamon) February 25, 2020

“Esto pasó hace 8 años por un personaje que yo hacía en televisión, me invitaron a la cárcel El Buen Pastor a ser jurado de un evento. Conocía la situación de las cárceles por televisión, pero otra cosa diferente es estar ahí adentro con esos seres humanos”, dijo.

Según la activista nacida en Cali, las ganas de ayudar permanentemente a esta vulnerable población la llevaron a descubrir su verdadera pasión.

“Ese día me resultó imposible ser indiferente a la situación que vi, tomé la decisión de trabajar con ellos 3 meses, después un año y después me retiré de la actuación y me puse a trabajar con ellos, descubrí tarde mi pasión”, sostuvo Johana.

02-02-2020 @Accion_Interna empieza este año con programas productivos en 12 cárceles a nivel nacional con el apoyo del @INPEC_Colombia Popayán, Bucaramanga, Sincelejo, Riohacha, Ipiales, Santa Rosa, Combita, Buen Pastor, Modelo, Picota y Pedregal. #SegundasOportunidades pic.twitter.com/oNcFUeUH5p Johana Bahamón (@Johana_Bahamon) February 2, 2020

Las permanentes visitas a las personas que están privadas de su libertad le cambiaron la manera de ver la vida.

“La cárcel me liberó de prejuicios, estigmas, miedos. Creo que muchos de los que estamos afuera de la cárcel estamos encarcelados mentalmente que los que están privados de su libertad”, reveló la ganadora del premio.

Sobre los trabajos que se realizan dentro de los penales, Bahamón puntualizó que “hay una metodología de intervención, tenemos tres líneas, una de seguimiento interno, una de arte interno y la otra de trabajo interno”.

Aplausos y más aplausos para estas personas que ya recuperaron su libertad y hoy no solo son grandes actores sino agentes de cambio a través del arte. El público prendió velitas con buenos deseos y luz para su nuevo camino de vida. #SegundasOportunidades #CasaLibertad pic.twitter.com/64DVD2cnvD Johana Bahamón (@Johana_Bahamon) December 9, 2019

El programa de la mujer nacida en Cali está actualmente en 34 penales de Colombia y ha beneficiado a 30 mil personas que se encuentran privadas de su libertad.