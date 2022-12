Jorge Homero Giraldo renunció a su aspiración a la Gobernación del Valle

Durante reunión realizada en la tarde de este miércoles por varios miembros del Partido Liberal, Óscar Gamboa, jefe de campaña de Giraldo, confirmó que este no inscribirá su candidatura. En la mañana de este mismo día, el reconocido político del centro del Valle había anunciado su renuncia a esta aspiración.

"Hoy al medio día que tuvimos nuestra última charla telefónica, me dijo que salía de la ciudad por unos buenos días y no quería ser partícipe de nada. Que seguiría firme como Liberal, pero no inscribiría su candidatura", afirmó Gamboa.

Jorge Homero Giraldo había informado sobre su dimisión a esa aspiración a través de un medio de comunicación radial, lo cual motivó a líderes de su partido a convocar una reunión para rechazar esa decisión y apoyar al candidato.

Aparentemente, la renuncia habría sido porque existe una división en este partido, pues el representante a la Cámara Fabio Arroyave no estaría de acuerdo con su candidatura.

Al respecto, el congresista dijo que, como Liberal, a él le corresponde apoyar al candidato que recibió el aval. "Quiere echarle la culpa a Fabio Arroyave porque solicitó que la inscripción de candidatos al Concejo y Asamblea fuera mañana (jueves), ya que no se había expedido el aval para este miércoles. Él (Giraldo) hizo una programación porque ya tiene el aval. Faltó coordinación", indicó.

Giraldo ya había sido aspirante a Gobernador en 2011, pero fue derrotado en una reñida elección por Héctor Fabio Useche. Asimismo, se ha desempeñado en diversos cargos públicos como concejal de Andalucía, diputado en la Asamblea, Representante a la Cámara, Secretario de Salud Departamental y Secretario de Gobierno del Valle, este último hasta el pasado septiembre.