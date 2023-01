Jorge Iván Ospina le “declaró la guerra” a las corridas de toros en Cali

El mandatario afirmó que no destinará recursos para fomentar la fiesta brava en la capital del Valle del Cauca.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, aseguró que no apoyará a las corridas de toros en la ciudad.

Según él, en una ciudad tan violenta como Cali, no se deben permitir actividades que fomenten el maltrato animal.

“Mi Alcaldía le declaró la guerra a las corridas de toros en Cali. Los taurinos deben estar molestos conmigo, pero les digo que no, que la sociedad está molesta con ellos”, relató el mandatario.

De igual manera, hará lo posible para persuadir a los fanáticos de esta práctica dejen de asistir a la misma

“Por tanto es bueno que evolucionen a prácticas culturales distintas a las del maltrato animal”, afirmó Ospina.

El mandatario espera que la plaza de Cañaveralejo sea convertida en un centro cultural y de servicios en Cali.