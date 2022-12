Joven abogada denunció brutal golpiza por parte de su novio durante celebración de grado en Popayán

La víctima, de 24 años, señaló que la agresión se registró luego que su pareja sentimental la insultara en medio de una escena de celos.

La denuncia fue hecha por Leidy Franco, abogada de la Universidad del Cauca, a través de sus redes sociales, donde publicó fotos que evidenciaron el presunto maltrato por parte de su ahora exnovio.

"El 9 de septiembre celebrábamos con él y unos amigos su grado de Administración de Empresas. En un momento dado, me insultó con toda clase de ofensas y de epítetos impublicables, en una de sus acostumbradas escenas de celos", dijo Franco en su publicación.

La joven señaló que, tras la discusión, el hombre abandonó el restaurante donde se encontraba y ella se fue detrás para intentar calmarlo. Sin embargo, aseguró que, al subirse al carro, el ataque pasó de las palabras a los golpes.

"La golpiza fue tan brutal y de tal magnitud que perdí el conocimiento. Ignoro cuántos minutos duró mi inconsciencia. Solo recuerdo que, cuando recuperé el sentido, escuché que llamaba a sus padres diciéndoles que yo había tenido un percance y que me iba a llevar a la clínica", agregó la abogada.

De acuerdo con el relato de la víctima, al percatarse que su rostro, sus manos y su ropa tenían sangre, se dio cuenta de la gravedad de la agresión.

"No resistía tocarme la nariz, pues, como se comprobó más tarde, me había roto el tabique nasal. Mi cara estaba como adormecida, mi ojo derecho lo sentía inflamado y mi visión era borrosa".

La mujer indicó que, pese a sentirse humillada e impotente con la situación, aceptó que el agresor, con quien llevaba siete meses de relación, la llevara a un centro asistencial, donde él dio a los médicos la versión de que habían sufrido un accidente y luego desapareció.

"Como mujer quiero hacer esta denuncia, porque el silencio no puede ser el recurso de hombres y mujeres víctimas de la violencia, que permite que sujetos como este cometan este tipo de delitos y queden en la impunidad", puntualizó Franco.

La víctima sostuvo que hasta la fecha no ha vuelto a saber nada de su expareja y aseguró que ya interpuso la respectiva denuncia en su contra en la Fiscalía.

Debido al contenido tan sensible que se refleja en las imágenes, Noticiascaracol.com se abstuvo de publicarlas. Si desea verlas, remítase a LA PUBLICACIÓN DE LEIDY FRANCO .