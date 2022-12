Joven abusada y con retraso mental lleva 3 meses viviendo en un hospital de Cali

Desde octubre de 2015, dos policías llevaron a una joven de 18 años que fue abusada sexualmente al hospital Carlos Holmes Trujillo, ubicado en el oriente de Cali. Según directivos del centro asistencial, la mujer lleva todo ese tiempo viviendo allí y ninguna entidad del Estado quiere hacerse cargo de ella.

“La hemos tenido aquí con terapia física, con terapia ocupacional, seguimiento con sicología”, dijo Luz Estela Martínez, médica de hospitalización del hospital.

Publicidad

Posteriormente se estableció que la joven padece un retraso mental moderado. En el hospital hicieron gestiones con el Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual, la Comisaría de Familia, Fiscalía, entre otras, pero nadie la recibe.

“La Comisaría nos dice que tampoco le pueden dar medida de protección por las características de la paciente y la situación en la que se encuentra”, manifestó Yury Patricia Melo, trabajadora social del centro asistencial.

El personal médico del hospital logró ubicar a una vecina que se llevó a la joven por unos días pero luego la abandonó en el servicio de urgencias con una nota. “No me llame, no voy a contestar, ella no cambia y mantengo muy ocupada”, decía la carta.

Según los médicos, la joven corre riesgo al estar en el centro asistencial. “Neumonías, infecciones urinarias, contraer todo proceso de infección de los pacientes que tenemos aquí hospitalizados”, aseguró Martínez, médica de hospitalización.

Publicidad

Las directivas del hospital enviaron un derecho de petición a la Defensoría del Pueblo pero por el momento, tampoco responde.

El director de Bienestar Familiar en el Valle del Cauca, Jhon Arley Murillo, dijo que por no tener discapacidad mental total no la puede recibir y que le correspondería a la Alcaldía a través de la Secretaría de Bienestar Social.

Publicidad

La Secretaría de Bienestar Social también habló con Noticias Caracol y aseguró que iniciará un proceso de diálogo y acercamiento con las entidades involucradas para poder definir la situación de la joven y llevarla a un proceso de adopción.