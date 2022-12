Joven asesinó con arma blanca a adulto mayor en vivienda de Cali y dijo que "el diablo se lo ordenó"

El atacante también habría destrozado algunos electrodomésticos de la residencia. Al parecer, esta persona tendría algún trastorno mental.

Una vivienda ubicada en la carrera 17 Bis # 25-33, del barrio Simón Bolívar, en el nororiente de la capital del Valle del Cauca, fue el escenario de este hecho en donde un joven de 20 años, identificado como Sebastián Herrera, apuñaló en el tórax en varias oportunidades a Diego Iriarte de 87 años.

Por medio de un video, se conoció que uniformados de la Policía de Cali llegaron hasta la vivienda. El joven se encontraba empuñando el cuchillo en el patio trasero, mientras en una de las habitaciones yacía el cuerpo sin vida del adulto mayor.



Los agentes lograron convencer al joven de entregar el arma blanca y hablar sobre lo sucedido."Lo único que expresó en el momento en que fue capturado fue que el diablo le habría ordenado cometer el hecho. Médicos entregarán el dictamen del joven, sobre su estado mental", sostuvo el mayor Jhon Vargas, comandante del Distrito 2 de la Policía de Cali.

El mayor Vargas explicó que la persona detenida no hacia parte del círculo familiar de la víctima. "Este joven no era familiar del adulto mayor. Los dueños de casa le dieron posada al joven desde hace ocho días, mientras este terminaba unos arreglos en el techo de la vivienda", agregó el uniformado.

El hecho ocurrió a las 11:45 a.m. de este jueves 15 de junio. El capturado fue entregado a las autoridades competentes para su respectiva judicialización.



Foto: cortesía