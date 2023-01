Joven asociado a narcobús habría sido un conejillo de indias de mujer que planeó el fatal viaje

El abogado de esta persona dijo que la mujer conoció a su defendido, de 21 años, en una discoteca de Cali y, pocos días antes del paseo, le hizo la invitación con todo pago.

Sandra Rojas, madre de Germán G., vinculado al caso de narcobús accidentado en Ecuador, llegó en la mañana de este jueves 23 de agosto a la Fiscalía de Pichincha en Quito para iniciar la defensa de su hijo, pues asegura que fue injustamente detenido.

“Él es un simple conejillo de indias que utilizaron, como a muchos de ahí de ese bus, para trasportar esa droga. No tiene nada, nada que ver. Simplemente tenía la ilusión de pasear y conocer”, aseguró la mujer.

Germán G. estaba entre los heridos del accidente, que dejó 23 muertos, y es investigado por el delito de tráfico de drogas a gran escala. Su abogado Cristian Romero sostiene que la Fiscalía no cuenta con los elementos para vincularlo por lo que pedirán que se revoque la prisión preventiva.

Los Mercaderes de la frontera habrían revelado identidad de dueño de la droga a bordo de narcobús

"La persona que me contrató falleció": mujer que coordinó viaje de bus accidentado en Ecuador

“Toma contacto esta señora Claudia Ximena en una discoteca de la ciudad de Cali con mi defendido Andrés Gutiérrez, donde se conocen y forman una amistad. Unos cuatro días antes del 9 de agosto, esta señora se comunica con mi defendido y le dice que la acompañe a un tour turístico con todos los gastos pagados”, dijo Romero.

Esta mujer sería pieza clave de organización que habría enviado droga en bus siniestrado en Ecuador

