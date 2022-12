Joven caleño es un embajador de las Naciones Unidas y la Unesco en Colombia

Santiago Guzmán Rico, estableció lazos con estos órganos participando desde hace un par de años en las simulaciones de la Asamblea General de la ONU.

El joven de 16 años es estudiantes de 10 grado del Cañaverales International School de Cali y se convirtió en el único representante de Colombia y América Latina en la versión 23 del Modelo ONU de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, realizado en el 2016, en la ciudad de Washington, Estados Unidos.

“Hace un año fui invitado a un campo de verano de la Unesco en Washington y me di cuenta que era el único colombiano y latinoamericano, participando como delegado. En el ejercicio tuve la fortuna de representar a Colombia, consiguiendo ganar el premio al Mejor Delegado. Para ese entonces el tema que se trató involucraba al país directamente pues era sobre terrorismo. Los presidentes de la mesa querían un enfoque hacia el medio oriente pero yo decidí enfocarlo en Latinoamérica, así me gané el reconocimiento”, expresó Santiago.

Conseguir ser el Mejor Delegado le permitió acreedor de una beca completa para estudiar en Estados Unidos, su carrera universitaria.

Tras una reunión con directivos de la Unesco, el caleño pudo ayudar a otros tres jóvenes de la capital del Valle del Cauca, logró becas para que cuenten con la posibilidad de participar en otros Modelos ONU en Estados Unidos.

De esta manera, Guy Djoken, presidente ejecutivo de Unesco Centro para la Paz, estará en Cali, no solo para participar de algunas conferencias encaminadas al postconflicto del país y la región, sino que le entregará las tres becas, dos de ellas del 50 % y una total para que los estudiantes caleños puedan participar en la versión 24 del Modelo ONU.

Para Santiago, sus experiencias siendo un delegado y embajador de las Naciones Unidas y la Unesco le ha permitido contar con una mirada más amplia del mundo que le ha llevado a desarrollar su creatividad para la solución de problemas y así convertirse y asumir un rol de líder en el postconflicto de Colombia.

“Yo quiero hacer parte del cambio de mi país y del mundo, solucionar problemas. Quiero convertirme en un médico y poder ayudar, utilizar las herramientas de aprendizaje que he aprendido y me ha permitido conocer estos importantes órganos”, agregó el joven caleño.

Según las Naciones Unidas, en la actualidad participan más de 200.000 alumnos de colegios y universidades de todo el mundo cada año. Algunas de las grandes figuras del derecho, la política, los negocios y las artes han participado en estos Modelos ONU durante su formación académica. Debaten temas del orden mundial en el marco de un escenario educativo.



Foto: cortesía Cañaverales International School