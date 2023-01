Joven colombiano se fue a Chile buscando una mejor vida y allá lo mataron por robarle el celular

La tragedia ocurrió cuando iba a volver a Colombia porque se había quedado sin trabajo. Ahora, su familia vive un drama, pues no ha podido repatriar su cuerpo.

La familia de Brayan González González está atravesando un drama en Yumbo, Valle del Cauca, pues el joven de 23 años no solo fue asesinado en Chile, sino que su cuerpo aún no ha podido ser repatriado.

Brayan había salido de Colombia con destino al país austral en busca de una mejor calidad de vida y llevaba dos años viviendo en Santiago.

"Se fue para allá porque estaba un tío, a buscar trabajo porque acá (Colombia) no había nada que hacer", aseguró su madre Sandra Milena González.

Pero un día antes de regresar a Colombia, el pasado 5 de junio, fue asesinado por resistirse al robo de su celular. El hecho, según su familia, se registró minutos después de publicar un video en sus redes sociales en el que se le ve compartiendo con amigos.

"Los tipos se escondieron detrás de un carro y le salieron más adelante y ahí fue donde lo cogieron a él, donde le pegaron tres puñaladas", afirmó la mujer, al indicar que su hijo “hacía un mes se había quedado sin trabajo” y le dijo que iba a devolverse porque allá “no hay nada que hacer”.

Casi dos semanas después de la muerte de Bryan, la repatriación de su cuerpo aún no había sido autorizada, según las autoridades, porque el caso está en proceso de investigación por homicidio.

"Hicimos vueltas, papeleo y todo, mandé todo lo que tenía que mandar y me dijo por ahí el día martes ya te lo traigo", señaló la madre, al indicar que, debido a que fue “un robo con homicidio”, el fiscal no ha concedido la salida del cuerpo.

Bryan iba a cumplir 24 años el pasado 9 de junio, fecha que esperaba celebrar junto a su familia en Colombia.