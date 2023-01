Joven de 16 años terminó ahogado cuando se bañaba en un río al oeste de Cali

Organismos de socorro indicaron que el menor, al parecer, se lanzó en varias oportunidades a charco de gran profundidad y en una de ellas ya no volvió a salir.

De acuerdo con el cabo José Álvaro Cárdenas, del cuerpo de Bomberos de Cali, la emergencia fue reportada hacia las 2:00 de la tarde del domingo 16 de junio, en la vereda Pilas del Cabuyal al oeste de la ciudad.

El hecho, según informó el socorrista, ocurrió en el río Cali en un charco conocido como Las Pilas, de entre siete y nueve metros de profundidad, ubicado por el sector del zoológico.

"Llegamos al sitio y reportan a un menor de 16 años, el cual se estaba bañando y se tiró de una parte, más o menos de unos cinco o seis metros, lo vieron salir unas dos veces y ya no volvió a salir. La gente que estaba allí trató de ayudarlo, pero fue en vano", explicó el socorrista.

Cárdenas informó que el cuerpo del joven fue hallado tras al menos dos horas de labores de búsqueda.

"El menor estaba en el fondo del charco, no se veía porque el agua estaba turbia, pero con ayuda de la comunidad, que conoce los charcos, se logró sacar, ya sin signos vitales", puntualizó el cabo.

Cinco socorristas y una máquina de bomberos atendieron la emergencia, ocurrida al momento en que varias personas se bañaban en el afluente.