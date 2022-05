Joven de 18 años dio a luz en un andén de Buenaventura: fue asistida por tres policías

Una mujer que estaba en trabajo de parto tuvo que dar a luz en un andén de Buenaventura, junto a un CAI de Policía, pues la joven no alcanzó a ser trasladada a un hospital por lo que la comunidad y los uniformados le ayudaron a traer con su pequeño hijo.

Podría ver: Hombre cayó desde terraza de una discoteca en el centro de Cali

“Cuando ya llegó el taxi ahí, ya cuando nos íbamos a montar en el carro, ella dijo 'se me vino el niño', entonces ahí le tendimos una cobija y la acostamos”, declaró una tía de la joven madre.

Publicidad

Rodeada por la comunidad y acompañada por tres patrulleros que la ayudaron en su parto, Danelli Rentería, de 18 años, dio a luz a su pequeño Maikel.

“Ahí me cogieron muy duro, me atendieron unas personas con mis tías y con la policía y me sacaron y me movieron para el hospital”, relató Danielli.

“Con conocimientos básicos en primeros auxilios, nuestros agentes adscritos al distrito especial de Buenaventura ayudaron a una madre de 18 años a dar a luz a un hermoso bebé”, indicó el comandante de la Policía del Valle del Cauca, el coronel Nelson Dabey Parrado.

Luego del parto, la joven madre y su bebé fueron trasladados al hospital Luis Ablanque de la Plata, donde recibieron atención médica.

Publicidad

“Él llega en buenas condiciones generales y se observa que es un paciente recién nacido, en buenas condiciones, y ya ha sido egresado satisfactoriamente”, manifestó Mago Guerrero, médico pediatra del hospital Luis Ablanque de la Plata.

Ahora, Danelli Rentería solo espera recuperarse para poder buscar trabajo con el objetivo de sostener a su pequeño hijo.

Publicidad