Joven de 20 años murió tras ser apuñalado en inmediaciones a Calle de la Feria

Foto: archivo Colprensa

La Alcaldía de Cali confirmó el asesinato de un joven, hacia las 10:00 de la noche del pasado jueves, en inmediaciones al lugar donde se realizaba la Calle de la Feria. Pese a este incidente, las autoridades señalaron que este hecho fue ajeno al evento, que además tuvo una asistencia multitudinaria y un comportamiento positivo por parte de la gente.

"No fue en la Calle de la Feria, si no en la parte lateral, a unas tres cuadras del sitio, hubo una persona lesionada con arma blanca, que al llegar hospital murió", informó Rodrigo Zamorano, secretario de Gestión del Riesgo y alcalde encargado de la capital del Valle del Cauca.

Publicidad

El general Nelson Ramírez, comandante la Policía Metropolitana de Cali, rechazó el hecho, que se registró en medio de una discusión entre dos jóvenes, y lo calificó como una acto de intolerancia. "Por una situación de una novia se genera un conflicto que venía de tiempo atrás. Estas personas se encuentran y se agreden mutuamente y, con arma blanca, un joven resulta con heridas mortales".

Según informó el oficial, la víctima corrió en busca de ayuda hasta donde se encontraban los anillos de seguridad de la Calle de la Feria, ahí fue auxiliado y remitido hasta un centro asistencial, donde falleció. El joven fue identificado como Simón García, de 20 años.

El general Ramirez insistió en que el comportamiento de los caleños en el evento fue apropiado, pese a las aglomeraciones.

"Muchísima gente quería entrar, especialmente a la tarima 4, pero no había cupo, por lo que se tomó la decisión de no permitir el ingreso de más personas, lo que generó el inconformismo de los asistentes, que quisieron hacer una avalancha para ingresar. No hubo necesidad de utilizar la fuerza, solo se atravesó al Esmad e inmediatamente las personas entendieron el mensaje y se calmaron", sostuvo.