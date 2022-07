Joven de 22 años murió tras someterse a cirugía estética: “Se desmayó siete veces”

Michelle Suárez, una joven de 22 años, falleció en la ciudad de Cali , luego de que se sometiera a una cirugía de lipoescultura y aumento de glúteos, indicó su familia.

Tras el procedimiento, el cirujano la envió a casa para su recuperación, pero allí empezó a presentar serias complicaciones de salud y dolores muy fuertes.

Según relató la madre de la joven en Blu Radio , "empezó a empeorar como a las doce de la noche y yo comencé a llamar al anestesiólogo, pero me ignoró. Solo hasta las tres de la mañana me contestó. Le dio mucho dolor, se le inflamó una nalguita y se desmayó como siete veces; en la última se me estaba quedando”.

La mujer asegura que nunca estuvo de acuerdo con el procedimiento y que se presentaron irregularidades en el proceso.

"Yo no estaba de acuerdo que se operara con él porque yo lo veía como muy inexperto. La atendió por teléfono, no la vio personalmente y le mandó unos exámenes y no le mandó electros. A ella le dieron tres infartos", explicó la mujer.

Agregó que, tras lo sucedido, se enteró de que al hombre ya le habían cerrado una clínica por inconsistencias y que llegaron a él por recomendación de una amiga de la víctima. Michelle Suárez deja huérfana una niña de 3 años.