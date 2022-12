Joven de Cali denunció abuso sexual por parte de prestamistas gota a gota

La afectada asegura que un grupo de prestamistas llegaron a la ferretería donde trabaja y la intimidaron. La joven manifestó que, pese a que teme por nuevas retaliaciones, ya interpuso la respectiva demanda.

"Por una plata, $120 mil que ahora va en $300 mil con intereses. Ese día llegaron a amenazarme a mi trabajo, yo le dije al cobrador que me diera tiempo para llegar a un acuerdo con él, pero no quiso. Me metieron al baño, tres de ellos me abusaron, trataron de violarme, o sea me manosearon", dijo la mujer.

Asimismo, la joven señaló que hasta su casa han llegado hombres armados en motocicletas para intimidarla y obligarla a que pague. Además, expresó que la deuda es de su madre, quien le debe a más de diez empresas prestamistas que son de un mismo dueño.

"Yo sé que estoy corriendo el riesgo de que me puedan matar, porque ellos no se van a quedar quietos porque saben que coloqué la demanda. Yo tengo medida de protección de la Policía en mi trabajo y en mi casa", agregó.

La mujer dijo que presentó la denuncia ante la Fiscalía y que busca evitar que más personas sean estafadas.