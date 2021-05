Joven denuncia que fue abusada por agente del Esmad durante manifestaciones en Cali

Una joven en Cali denunció haber sido víctima de abuso sexual por parte de un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, cuando participaba de una manifestación el pasado viernes, 30 de abril de 2021, durante la tercera jornada de paro nacional .

A través de sus redes sociales, indicó que los hechos se registraron en la glorieta de Sameco, nororiente de la capital del Valle del Cauca, donde ella y otras personas realizaban un plantón e integrantes del Esmad lanzaron gases y bombas aturdidoras.

“Los hombres fueron golpeados y llevados y las mujeres separadas. En ese momento, se acercó uno del Esmad y abusó de mí en presencia de todos sus compañeros, incluida una mujer, a la cual le expresé mi descontento. Le dije que, siendo mujer, era una basura de la sociedad por permitir dichos atropellos”, aseguró.

En otra publicación, aclaró que, si bien fue abuso sexual, el uniformado no la violó. También, dijo que no logró identificarlo.

“El que me agredió sexualmente no logré identificarlo en medio del pánico, (aclaro no me violó), sin embargo, sí, en contra de mi voluntad, me manoseó y metió su mano en mi zona íntima, contando esto legalmente como un acto carnal violento. Después de esto y al forcejear, comencé a gritar y a empujar al que me tocó”, sostuvo.

Desde la Fiscalía se informó que aún no se ha recibido una denuncia formal al respecto, mientras la Policía señaló que se encuentra investigando lo sucedido.

El paro nacional fue convocado por distintos sectores sociales para rechazar la reforma tributaria .