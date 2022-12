Joven denunció abuso de autoridad por parte de un grupo de policías en Cali

En video se observa al joven en el piso, mientras un uniformado lo coge del brazo. Con las imágenes, Camilo Mendoza intenta demostrar que un grupo de policías, según él, llegó a pedirle documentos y por no tenerlos a mano, lo agredieron.

"Procede a pedirme la cédula de manera descortés y grosera, yo le pido respeto. No sé qué le pasa y comienza a buscarme problema", sostiene el afectado.

Mendoza denunció que después de ponerle las esposas, los uniformados lo tiraron al suelo. "Procede a ponerme las esposas, lo cual no creía que fueran necesarias porque no había hecho nada. Lo único que hace sencillamente es agredirme y arrastrarme por el suelo", asegura.

Algunas personas que se encontraban en el lugar decidieron grabar el incidente con sus celulares, mientras el joven le solicita a los policías que lo suelten.

"No tenía drogas, no tenía armas, tampoco tengo antecedentes penales, soy un ciudadano de bien y por eso estoy dando la cara, porque me parece indignante que una persona haga eso", dice el joven, quien envió las imágenes a la sección 'El Periodista Soy Yo'.

El video fue entregado por Noticias Caracol a la Policía de Cali. Las autoridades señalaron que ya están analizando el material audiovisual para emitir un pronunciamiento.