Joven denunció haber sido apuñalado por auxiliar de la Policía en Cali

Nota: Noticiascaracol.com

Según versión de José Fernando Urrea, mientras esperaba a su novia en el Parque de los Estudiantes, centro de Cali, el pasado viernes en la noche, fue abordado por un grupo de auxiliares de la Policía para una requisa a la que accedió pero por el trato violento que recibió, hizo un reclamo que terminó en un enfrentamiento con los uniformados.

El joven de 22 años recibió varios golpes y heridas, la más grabe la recibió en su pulmón izquierdo.

“Uno me agarra y golpea, luego escuche a alguien que dijo que no me apuñalara. Reacciono y me coloco la mano atrás encontrando mucha sangre y ahí me di cuenta que me perforó el pulmón”, contó Urrea.

Frente a la denuncia, el comandante de la Policía, el general Nelson Ramírez, dijo que no se puede determinar aún si los agresores son uniformados, pues antes de este suceso se había registrado una pelea entre estudiantes.

“Hasta el momento, la agresión no se ha podido confirmar si correspondió al auxiliar o dentro de una riña que se presentó en el lugar. Llega un profesional junto a cuatro auxiliares de la Policía ha controlar la situación de desorden que se presentaba y resultó lesionada una persona con arma blanca. Esto hará parte de la investigación para establecer quien le causó esa herida”, manifestó el general Ramírez.

Para determinar las verdaderas causas y responsables de este hecho, el General de la Policía de Cali informó que se apoyarán de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la zona.