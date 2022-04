Joven denunció que fue abusada sexualmente por un profesor de una escuela de arte en Palmira

El sueño de una joven en Palmira era ser actriz, por lo que empezó a estudiar teatro en la escuela de arte municipal Ricardo Nieto cuando tenía 16 años. No obstante, a finales de 2016, sus anhelos fueron frustrados por un docente que, según ella, la abusó sexualmente.

“La verdad fue una situación bastante conflictiva para mí, me llene de tristeza, impaciencia, me sentí maniatada con todo el proceso, pues no tuve acompañamiento por parte de psicología, ni terapia, ni nada. Cuando hice la denuncia en la Fiscalía o sea todo fue como ir, contar los hechos y que las cosas se quedarán impunes y quedar con este sin sabor”, indicó esta presunta victima de violencia sexual.

Dice que las autoridades no hicieron nada, por lo que hoy, ya siendo mayor de edad, decidió hacer pública la denuncia.

“La verdad el proceso no se lleva a cabo en Fiscalía, no hicieron nada, las cosas quedaron impunes al respecto”, añadió esta joven.

El secretario de Cultura de Palmira, Alexander Camacho, aseguró que apenas conoció el caso, se ordenó separar del cargo al docente.

“Activamos la ruta de atención mediante la Secretaría de Integración Social del municipio para ser atendida de manera específica y una atención especializada. Además, compulsamos esto a la Fiscalía, notificando la situación que se estaba haciendo manifiesta en este momento”, afirmó el secretario Camacho.

Según la Fiscalía, el profesor de la escuela de arte municipal tiene dos denuncias por el delito de abuso sexual, una de ellas en 2020, y la otra, que está en etapa de juicio, corresponde al 2017.