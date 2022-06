Joven excombatiente que inspiró la serie ‘La Niña’ está a punto de graduarse como médica

La joven que inspiró ‘ La Niña ’, la exitosa serie del Canal Caracol, está a punto de graduarse de Medicina. Las personas que la han acompañado durante todo este proceso se encuentran dichosas, pues ella pudo dejar atrás la violencia y el dolor que el reclutamiento ilegal le dejó .

Alejandro Éder, exdirector de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), contó cómo conoció la historia de esta joven, que hoy en día es ejemplo de superación y tenacidad.

“Me acuerdo que ese día ella se paró y dijo ‘consejero, esos señores me robaron toda la niñez, toda la infancia y ahorita no voy a permitir que ustedes me roben el sueño que tengo de ser médica’”, aseguró Éder.

La historia de la joven llegó a Caracol Televisión con el propósito de visibilizar el flagelo del reclutamiento ilegal de menores de edad.

“Aprendió a leer y a escribir. Hizo su bachillerato, llegó a la universidad y hoy se está graduando. Es una dicha, porque es un sueño espectacular”, complementó Éder.

Precisamente, la futura médica, mediante un mensaje de Instagram, invitó al exconsejero a su grado.

“Ahí estaré. Me provoca llorar… Una vez me preguntó ‘¿Alejandro, vos por qué admiras tanto lo que estoy haciendo?’, yo le dije que ella había caído en el hueco más profundo en el que podía caer alguien, le robaron su infancia, su familia, todo”, afirmó el exdirector de la ACR.

Francesco Zucconi Ramírez

Por su parte, Andrés Felipe Stapper, director de la ahora Agencia para la Reincorporación y Normalización, indicó que “no podemos dejar que estos futuros líderes sean arrebatados por la violencia y el conflicto”.