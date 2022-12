Joven golpeó a su novia en un parque en Roldanillo y luego pidió disculpas en Facebook

El sujeto, supuestamente arrepentido, explicó lo sucedido. La agresión quedó registrada en video que se volvió viral en redes y generó comentarios de rechazo.

Los hechos en los que el joven, identificado como Edwar Alexis Herrera, golpeó a su novia en un parque en medio de discusión, al parecer, por celos, ocurrió en abril del 2017. Posteriormente, el hombre realizó una publicación en Facebook en la que él ofreció disculpas por lo sucedido.

Herrera, agarrado de la mano de su compañera sentimental, dijo que hubo comentarios de la gente que no les agradaron y que atentaban contra la imagen de su pareja. "El video no está completo y aparece nada más el momento en que yo la estoy golpeando", dijo en ese entonces.

El sujeto, además, reconoció que "a embarró" y que como todo ser humano se equivoca. También pidió disculpas a la familia de su novia y aseguró que ella lo agredió primero. "No justifico lo que hago. Yo normalmente soy una persona muy calmada, me dejé ganar de los celos".

La joven maltratada también intervino al final del video, señalando que los comentarios que se realizaron al respecto no se debieron haber hecho, porque "nadie sabe lo de nadie".



