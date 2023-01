Joven hincha viajó a Bolivia con el sueño de ver un juego de Nacional fuera del país y acabó muerto

Hace un mes había cumplido 18 años y su regalo, que él mismo costeó con su trabajo, era presenciar un partido de su equipo en otro país. Murió en un accidente.

Manuel Felipe Chamorro viajó desde Popayán, Cauca, hasta Bolivia para acompañar al Atlético Nacional en el partido que este equipo jugó el pasado 5 de abril ante Bolívar en La Paz, pero, infortunadamente, falleció durante un accidente de tránsito.

Estas fueron las últimas fotografías que el joven hincha envió a sus familiares en Popayán sobre su viaje a Bolivia, donde cumpliría su sueño de ver Atlético Nacional en un partido fuera de Colombia.

“Ese niño era fascinado desde pequeñito, le encantaba mucho el fútbol, daba la vida por su Nacional. Sus camisas, todo era del nacional. El día que viajó me dijo: ‘Mamita yo me voy, yo sé que voy a mi partido y vuelvo, yo ya he ido a Medellín’. Lamentablemente, esta vez no volvió”, dijo Sandra Beatriz Chávez, madre del hincha.

Lo que saben sus seres queridos es que el joven hincha perdió la vida en un accidente de tránsito, mientras pasaba por Perú.

“Él se fue con un anhelo que quería cumplir internacionalmente, que era ir al partido del Nacional a Bolivia con un pronto regreso a Colombia. Lastimosamente se nos quedó a mitad de camino por un accidente de tránsito que ocurrió”, dijo Adriana Ledezma, amigo.

Familiares y amigos buscan apoyo para repatriar el cuerpo de Manuel Felipe.

“Es un poquito costoso y la verdad económicamente no tenemos los recursos para costear eso así de rápido”, afirmó la amiga del joven.

Manuel Felipe Chamorro había cumplido 18 años de edad el pasado 5 de marzo y el viaje a Bolivia a acompañar al Atlético Nacional, era el regalo de cumpleaños que él mismo había costeado con su trabajo.