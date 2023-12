Ahora no

Joven inocente pasó 5 años en la cárcel: lo condenaron por homicidio en Cali que no cometió La pena que debía pagar este joven inocente era de 35 años, pero lograron demostrar que él no estaba tras la muerte de una mujer. Afirma que tuvo pensamientos suicidas en prisión, pues dice que no solo sufrió él, sino su familia.