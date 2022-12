Joven invidente obtuvo beca para estudiar en reconocida universidad de Cali

Gracias a su esfuerzo, Andrés Felipe Ordóñez , oriundo del municipio de Leiva en Nariño, consiguió uno de los registros más altos de las pruebas de Estado lo que le permitirá estudiar becado en la Universidad Javeriana de Cali.

"Me he esforzado muchísimo y con disciplina para lograr una de las becas del Gobierno, 'Ser Pilo Paga'. Espero dar lo mejor de mí y que esta universidad me brinde muchas de las cosas que necesito", contó el joven.

Andrés Felipe terminó su bachillerato en la institución educativa San Gerardo de su localidad natal y, a pesar de tener una discapacidad visual debido a un problema hereditario, obtuvo 342 puntos en las pruebas de Estado.

Este nariñense estudiará derecho. "Porque detestó la injusticia, quiero darle voz a los que no la tienen y ayudar a las personas que lo necesitan", dijo.

Los nuevos estudiantes que apenas empiezan semestre expresaron su admiración a este joven. "Me imagino que tuvo que haber estudiado mucho, tuvo que pasar por muchas cosas, pero lo felicito", manifestó Camilo Moreno.

Para el padre Luis Felipe Gómez, rector de la institución universitaria, tener a alumnos como Andrés Felipe es un reto. Señaló que tendrá brayle y un tutor que la acompañará.

En solo este centro educativo de la capital del Valle del Cauca, para este año, hay casi 500 estudiantes del programa pilos.