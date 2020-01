Joven madre murió cuando intentaba tomarse una selfi en un paraíso colombiano

La tragedia ocurrió en medio de un paseo familiar. La víctima había llegado al lugar junto con su esposo y sus dos hijos.

El Charco del Burro está ubicado en el municipio de Sucre, sur del Cauca, y es uno de los lugares turísticos más visitados en dicho departamento. Hasta allí llegó Eliana Freyle, una joven madre de 29 años junto con su familia.

Sin embargo, cuando la mujer intentó tomarse una selfi, resbaló y cayó a lo profundo de la cascada que se forma en este paradisíaco lugar.

“Por una imprudencia, por tomarse una fotografía, lamentablemente sufrió un accidente, se deslizó y cayó hacia la parte baja de la cascada, esto, causándole lastimosamente la muerte”, dijo Luis Fernando Cajas, promotor turístico de Sucre.

La mujer, quien llegó acompañada de su esposo y sus dos hijos, no acató unas señales de precaución en las que se advertía sobre una piedra lisa.

“A pesar de que el charco tiene unas delimitaciones y unas recomendaciones, no las acató y desafortunadamente pierde la vida”, aseguró Jhon Bojorje, secretario de Gobierno de Sucre.

Luis Fernando Cajas le pide a las personas que eviten tomarse selfis muy cerca a las cascadas, pues “son muy bonitas, pero primero la vida antes que una foto”.

Según el parte médico entregado por el Hospital de Sucre, hasta donde fue trasladada, la joven madre murió ante las múltiples heridas que sufrió tras caer sobre unas piedras y desde una altura de 10 metros.

“Se le hizo una valoración macroscópica clínica y se le encontraron múltiples traumas, un trama importante a nivel facial. Llega sin vida”, dijo Luis Fernando Villada, médico de urgencias del Hospital de Sucre.

Las autoridades hacen un llamado a los turistas para que presten atención a las señales de precaución y las acaten.

“El charco es profundo, no sabemos qué tanto, por lo que las personas que no sepan nadar no se deben meter a este charco”, afirmó Estefanía Ruano, oficina de Turismo de Sucre

En esta época del año, decenas de familias llegan desde varios municipios de Colombia atraídas por este paradisíaco lugar.

Esta no es la primera vez que una tragedia como esta ocurre en el Charco del Burro, donde, justamente hace un año, un hombre murió también cuanto intentaba tomarse una selfi.

