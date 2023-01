Joven perdió la vida luego que un carro colisionara contra un poste en vía del Valle del Cauca

La mujer viajaba como copiloto en el vehículo siniestrado. Al parecer, el conductor, quien resultó herido, se movilizaba bajo los efectos del alcohol.

"Un aparente estado de embriaguez, donde efectivamente esto lo lleva a perder el control del vehículo y a estrellarse”, informó Edilberto Peralta, secretario de movilidad de Candelaria.

El automotor colisionó contra un poste en la vía Candelaria - Cali, en la madrugada del domingo 10 de febrero. Tras el trágico hecho, murió instantáneamente Nasly Moreno, de 22 años, y el hombre lesionado fue remitido a una clínica de la capital del Valle del Cauca.

Entre tanto, otras tres personas resultaron heridas en un accidente ocurrido en el centro de Cali, donde un buseta de servicio público se estrelló con un carro particular.

"La muchacha conductora del automóvil viene sobre la carrera 27, no revisa, no mira bien la señal de pare, se pasa y se ocasiona el accidente", dijo John Jairo López, agente de tránsito del municipio.



Foto: Rossy Lemos / Noticias Caracol

Asimismo, en la tarde 9 de febrero un peatón falleció al ser arrollado por un bus del MIO, en la carrera 15 con calle 32 de Cali. Y otro hecho dejó seis lesionados, luego que un vehículo del masivo chocara con un carro particular en la calle 13 con carrera 12, en la mañana del sábado.

De acuerdo con reporte de autoridades, en lo corrido de 2019 se han registrado 1118 accidentes de tránsito en la capital vallecaucana, en los cuales 20 personas han perdido la vida. La falta de cultura ciudadana de muchos conductores sería la principal causa estos siniestros.