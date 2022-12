Joven perdió parte de su boca tras ser mordido por un perro en Cali

Un hombre de 22 años resultó gravemente herido tras ser mordido por un perro en la boca. El hecho se registró en el barrio Las Américas, nororiente de Cali.

El afectado, identificado como Edwin Sierra, asegura que el animal no tenía collar, bozal o algún elemento para estar en vía pública.

"Perdí parte de mi boca y, como si no hubiese sido nada, fui hacer el reclamo por el daño que me hizo el animal aparece una persona que me dice que me va a ir peor si hago el reclamo", sostuvo Sierra.

Pese a que el joven ya interpuso la denuncia correspondiente, hasta el momento el dueño del perro no ha respondido por los daños causados.

Por su parte, cifras entregadas por el Centro de Zoonosis de la capital vallecaucana, en lo corrido del año se han reportado 881 agresiones de caninos a personas. Para Elizabeth Castillo, directora de la entidad, la causa es la irresponsabilidad en la tenencia de mascotas.

Durante el 2014 se reportaron más de 11.200 casos de este tipo en todo el departamento, cifra que, según la Unidad Ejecutora de Saneamiento, va en aumento.

"Tenemos un mayor números de reportes de la gente porque las personas están consultando más, dadas las alarmas que han emitido", señaló Edinson Sánchez, médico veterinario U.E.S Valle del Cauca.