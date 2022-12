Joven que increpó a Mininterior protagonizó riña en Buenaventura y le aplicaron el Código de Policía

Según testigos del hecho, Isaías Cifuentes fue conducido a una estación de la Policía por riña en vía pública. Todo se desencadenó de un problema con un vecino.

Junto a Cifuentes fueron conducidos otras dos personas a las que les aplicaron la ley 1801 de 2016, del nuevo Código Nacional de la Policía, este viernes 9 de junio siendo las 7:45 a.m. por una situación ocurrida en la carrera 51 con calle 5, barrio La Transformación, comuna 8 del Distrito de Buenaventura.

“Uniformados del cuadrante fueron alertados por una riña en vía pública que se estaba presentando en un sector de la ciudad. Allá encuentran a varios ciudadanos muy alterados, entre ellos el señor Isaías Cifuentes”, manifestó el coronel Jorge Cabra, comandante de la Policía en Buenaventura.

Al parecer, la situación se habría originado por la petición de un vecino de mover un vehículo que estaba obstaculizando la vía.

“Procedieron por vías de hecho en contra de un vecino que les solicitó retirara un automóvil que obstaculizaba la vía. Esta persona se torna agresiva, tanto con los vecinos, como con los uniformados, por lo que es conducido, no detenido, ni capturado, a las instalaciones policiales. Le fue aplicado a él, otra persona y al vecino el Código Nacional de Policía por riña en vía pública”, agregó el coronel Cabra.

Los conducidos por este incidente fueron Isaías Cifuentes Martínez, Benildo Estupiñan Solís, quienes increparon a los uniformados cuando estos verificaban los hechos, y el señor Yeison Guerrero Sarmiento.

Cifuentes es reconocido por haber increpado al ministro del Interior, Guillermo Rivera, por lo que uso desmedido, según él, de la fuerza pública contra los habitantes del distrito.

“Se inició una discusión fuerte porque uno de los vecinos pasó a pedirles el favor de que corrieran una camioneta que tenían en la vía, para él poder sacar su carro, pero le respondieron de manera grosera", contó el testigo.

Agregó que todos los habitantes del sector salieron "a la calle a apoyar a estos vecinos porque el comportamiento de estos otros señores era equivocado".

"Tuvimos que pedir apoyo de la Policía pero por encima de ellos le intentaban pegar al vecino. Llegaron varios policías y el señor Isaías agredió físicamente a uno de los uniformados, así que lo condujeron al comando por irrespeto a la autoridad”, afirmó.

Ante versiones que aseguran que el hombre estaba en estado de alicoramiento, el coronel Cabra manifestó que eso no lo podía corroborar porque esa situación no hacía parte de su competencia pero sí indicó “que probablemente tenía aliento a alcohol”.



Foto: cortesía