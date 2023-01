Joven que murió aplastado por árbol acababa de salir a recoger a su mamá, cuando ocurrió la tragedia

La víctima tenía 28 años de edad y vivía a una cuadra del lugar.

Juan Carlos González Ovalle es el rostro de una tragedia que se registró luego de la caída de un árbol en la carrera 1N # 81 – 56, barrio Comfenalco, nororiente de de Cali.

Él trabajaba como mecánico, vivía a una cuadra del sitio en el que se registró el siniestro y estaba en camino a recoger a su madre, cuando la gigantesca ceiba cayó sobre su vehículo.

Luz Belly Ovalle, progenitora de la víctima, se refirió a lo ocurrido: “Así yo entable una demanda, aunque me den todo el dinero, nadie me recupera la vida de mi hijo. Así como fue él, pudo haber sido otra persona o un niño. Es negligencia del Dagma”.



Los vecinos de la zona lamentaron este hecho y aseguraron que esta tragedia se pudo haber evitado, pues, horas antes, varios jóvenes le habrían prendido fuego a las raíces de la especie.

Aracely Erazo, vecina de la zona, dijo: “Se tenían que haber puesto cintas y prohibir el paso, en algún momento se podía caer ese árbol”.

Tras la denuncia de la comunidad, Claudia María Buitrago, directora del Dagma, se pronunció y explicó por qué no se taló la especie arbórea.

“El árbol estaba demasiado caliente, estaba lleno de puntos calientes. Para nosotros era imposible intervenirlo, porque nosotros no somos bomberos”, afirmó la directora.

Buitrago añadió que, en un intento anterior por erradicar el árbol, el proceso no pudo ser terminado pues varios miembros de la comunidad se opusieron a la tala del mismo.



