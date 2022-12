Joven resultó gravemente herido en confuso hecho: policía le habría disparado en Buga

Según primeras versiones, él y un menor de edad iban en una moto y evadieron un retén porque no tenían licencia ni cascos

El hecho ocurrió el domingo 26 de marzo hacia las 9:30 p.m. El joven fue identificado como Henry Alejandro Orozco Morales, de 21 años.

“Hasta el momento sólo sabemos que mi sobrino iba con un amigo en una moto, su amigo menor de edad conducía e iban sin cascos. Al ver la Policía se asustaron y temían que le quitaran la moto, así que emprendieron la huida. Unas cuadras adelante los interceptan y son derribados de la moto. Al caer, uno de los agentes agrede físicamente al menor y luego sonó un disparó que impactó en la cabeza de mi sobrino”, manifestó Óscar Morales, tío del joven herido.

Henry Alejandro recibió el disparo en la frente. Sus familiares aseguraron que se encuentra en grave estado de salud, perdió un ojo y tiene comprometido el otro.

La madre del menor que iba con la víctima del disparo aseguró que las autoridades le dijeron que su hijo sería judicializado por este caso, pero no entiende las razones.

“Yo le pregunté a la Policía sobre las razones de haber llevado a mi hijo esposado al CAI pues él no es un delincuente, es un estudiante. Me aseguraron que mi hijo iba a ser judicializado pero no hay razón de esto”, manifestó.

La versión que entrega la Policía en Buga es que el uniformado involucrado en este hecho fue separado del cargo y se encuentra realizando labores administrativas, mientras se adelanta la investigación.

“Son interceptados más adelante, se presenta al parecer un forcejeo y de manera involuntaria se acciona un arma de fuego de dotación de uno de los uniformados. Este joven fue remitido al hospital San José, los hechos serán sometidos a investigación por parte de la oficina de control disciplinario del departamento de la Policía Valle y de la justicia penal militar”, manifestó el coronel Andrés Serna, comandante de la Policía de Buga.

Familia del joven, estudiante de Tecnología en Electricidad de la Universidad Central del Valle del Cauca, interpondrán la respectiva denuncia ante la Fiscalía y no descartan acciones legales contra el Estado.