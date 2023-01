Joven viajó a Aruba a representar a Colombia en competencia de crossfit y sufrió grave accidente

El lamentable hecho ocurrió cuando estaba conociendo la isla a bordo de un vehículo, junto con su amigo y compañero en el evento donde iba a participar.

Andrés Felipe Henao, un joven caleño de 24 años conocido como Kendo, sufrió un grave accidente de tránsito en Aruba, donde viajó con un amigo para representar a Colombia en una competencia de crossfit llamada FitVille, considerada la más importante del Caribe.

El siniestro se produjo en medio de un recorrido que Kendo y su amigo Santiago Tobón realizaban en un vehículo por la paradisiaca isla para conocerla, antes de su participación en el evento.

“Yo iba manejando, perdimos el control del vehículo y nos volcamos. Lamentablemente, el vehículo cayó encima de mi amigo Andrés", aseguró Santiago.

El joven atleta resultó gravemente herido y fue internado en el Hospital Horacio Oduber de Aruba, pero debe ser sometido a una cirugía que no se le puede realizar en dicho centro asistencial. Por lo tanto, está pidiendo ayuda para el traslado a Colombia.

“Mi estado es grave y aquí no me pueden dar la atención suficiente, no están los especialistas suficientes. Necesito viajar de manera urgente a Colombia, el vuelo me cuesta 30.000 dólares, hoy uso esta red y medio para pedir una colaboración, una ayuda, a amigos, conocidos, todos”, dijo.

El lamentable accidente se registró el pasado viernes 27 de septiembre de 2019. Ese mismo día comenzó el festival FitVille, el cual se extenderá hasta este domingo y en el que Kendo soñaba con dejar en alto el nombre de su país.