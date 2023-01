Jóvenes de primera línea de Calipso dicen que no tuvieron que ver con saqueos a un almacén

En Calipso, oriente de Santiago de Cali, los manifestantes que se encuentran allí desde que inició el paro nacional aseguraron que personas desconocidas estaban tratando de saquear almacén y que por eso preferían retirarse del sector para no ser señalados por ese delito.

El pronunciamiento de los miembros de la primera línea quedó registrado en un video que fue subido a redes sociales.

“En estos momentos está siendo saqueado el Éxito por personas que no conocemos, de barrios aledaños. La primera línea no apoya los robos, nos vamos a retirar por el día de hoy porque no quiero que nos comprometan. Estamos aquí con otro propósito. La primera línea de puerto madera no está en los saqueos. Nos retiramos”, dijo un manifestante.

Esa zona, históricamente conocida como Calipso, recibió el nombre de puerto madera desde que iniciaron las manifestaciones.

Se conoció que efectivos del Esmad y la Policía Nacional hicieron presencia en el sector. Algunos ciudadanos afirman haber escuchado detonaciones. Todo sucedió cuando la primera línea ya no estaba en el sitio.

Durante la jornada de marchas que vivió Santiago de Cali el pasado 19 de mayo no se presentaron alteraciones del orden público ni hechos de lamentar.

