Juanita, la niña que se robó el corazón de Freddy Rincón

Juanita Sofía Lizarazo es una niña que a los 4 años se robó el corazón de Freddy Rincón y se hizo su amiga. Ellos se conocieron en 2018, cuando la pequeña contaba cuentos en una clínica en Cali durante un tratamiento para el autismo.

“Yo le conté el cuento de ‘Ricitos de oro’, entonces él me abrazó, me dijo que era muy buena dando historias y ahí él ya me fue conociendo, nos hicimos amigos”, recuerda la pequeña.

“Era una ternura incomparable, él término apoyando a Juanita, invitándola a su apartamento hace 4 años, obviamente a través mío, le abrió las puertas de su casa, la escuchó, le dio un abrazo, era un nombre de unas cortas palabras, muy concisas, pero en su expresión facial y su lenguaje no verbal era muy especial con Juanita”, cuenta Jennifer Quintero, mamá de Juanita.

Hoy, a sus 8 años, Juanita se despide de su ídolo. La embarga una profunda tristeza, pero también un gran agradecimiento hacia su amigo.

La pequeña señala que Freddy Rincón era un hombre sencillo de gran corazón. Además, quiere ser invitada de honor al último adiós que se le dará a ‘el Coloso de Buenaventura’ este sábado, 16 de abril de 2022, en el estadio Pascual Guerrero.