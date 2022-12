Júbilo en medio de dolor: niña que sobrevivió a tragedia en Mocoa cumple años en hospital de Popayán

La menor hace parte de las 27 personas heridas en la avalancha que fueron trasladadas a la capital del Cauca. Evolucionan positivamente en su estado de salud.

En la sala de pediatría del Hospital Susana López le celebraron los dos años de vida a Laura Melisa Rosero, una de las menores de edad herida durante la avalancha de Mocoa. Karime, su tía y quien la acompaña, asegura que, a pesar de ese momento de alegría, la familia está de luto.

“Desafortunadamente, la mamá de ella no sobrevivió ni dos hermanas de ella, una de cuatro y otra de siete años, pero Dios sabe por qué hace las cosas y todo lo que Dios hace es perfecto”, expresó Karime Jaramillo.

Y relata que, por el poder y la fe que siempre ha tenido en Dios, su casa ubicada en el barrio San Miguel fue una de las que, pese a la magnitud de la tragedia, no sufrió daños.

“Y Él hizo el milagro, me salvé con mamá, mi hija y una vecina que acudió a mi casa. Mi casa quedó intacta, pero sé que no puedo volver a ir, porque está en medio de lo que había pasado. Salimos a las 5:00 de la mañana a evacuar del barrio San Miguel y ahí fue donde nos dimos cuenta lo impresionante que había pasado”, dijo la familiar.

De los ocho pacientes que fueron remitidos hasta el Hospital Susana López, un niño de 12 años ya fue dado de alta y los otros se encuentran en condición estable, según el parte médico.

“Laurita que estuvo de cumpleaños se le realizó una cirugía en su brazo derecho por una fractura de antebrazo. Los pacientes adultos están siendo manejados por medicina interna y traumatología, antibiótico y también estamos pendientes por definir su alta”, afirmó Jhonny Dávila, subdirector científico del centro asistencial.

En el Hospital San José también reciben atención médica diez pacientes y su condición, de acuerdo con los médicos, es estable.

“La mayoría de ellos tiene politraumatismos generados por el tema de la avalancha, hay un menor de ocho que fue intervenido quirúrgicamente por una lesión en el rostro”, aseguró César Zúñiga, director científico del San José.

Los otros pacientes se encuentran en observación médica en la clínica Santa Gracia de la capital del Cauca.